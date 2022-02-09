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❗️ Налоговики по 3-х фазным (!) электросетям вычисляют тех, кто, по их мнению, занимается дома бизнесом

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Рубрика Налоговые проверки
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Инспекторы вызывают в налоговую ИП, который прекратил деятельность в 2015 году. А когда тот начал выяснять по телефону причину — сообщили, что проверяют частные дома, подключенные к 3-х фазным электросетям. Они так нелегальный бизнес ищут?

Спрашивает наш подписчик.

«Получили вчера такое уведомление. ИП, которое вызывают, прекратило деятельность в 2015 году. Хозяйственной деятельности с 2015 по настоящее время физ лицо не ведёт. Задолженностей перед бюджетом нет. Информация о прекращении деятельности содержится в ЕГРИП. Что отвечать?».

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Автор поста по советам из комментариев дозвонился до инспектора, и вот что выяснил:

«Звонил, получил ответ, суть которого до сих пор не понял. Буквально: „у нас проверка по подключённым к частным домам электросетям с 3-мя фазами, вы попали в реестр объектов проверки“. Это вообще что за проверка?».

В комментариях предположили, что ищут тех, кто производство на дому организуют. Вот только в данном случае ИП уже давно деятельности не ведет, прекратил деятельность в 2015 году.

Ему и советуют отписаться, мол, ИП деятельность прекратил, документы уничтожены, так как срок хранения вышел. Да и вообще похоже, что просто случайно в выборку попал.

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