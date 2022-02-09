Кредиты предложили выдавать удаленно по биометрии, собранной со смартфона

Банки предлагают разрешить людям открывать счета и получать кредиты с помощью биометрических данных из Единой биометрической системы, которые люди сами сдают через смартфоны. В Росфинмониторинге высказались против.

Люди могут самостоятельно сдавать биометрию через смартфон, но по этим данным доступно ограниченное количество услуг. Среди них — платежи по биометрии не более 1 тыс. рублей, оплата проезда лицом в московском метро и МЦК, а также дистанционное обслуживание банковских клиентов в тех кредитных организациях, где у них уже открыт счет.

Банки предлагают при помощи этих данных удаленно открывать счета и получать кредиты. По их мнению, это даст новое развитие онлайн-кредитованию.

Однако в Росфинмониторинге и в Минцифры эту идею не поддержали. По мнению ведомств, это несет большие риски для людей.

По материалам «Известий».