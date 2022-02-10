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На требования налоговиков нужно отвечать вовремя, иначе будет штраф, напомнили бухгалтеры

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Рубрика Налоговые проверки
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Бухгалтер пожаловалась, что налоговики прислали очередное требование пояснить по убыткам, и следом оштрафовали на 5 тысяч. Бухгалтеры объяснили, что штраф был вряд ли за убытки, просто вовремя отвечать надо. И посоветовали, как снизить штраф.

Спрашивает наш подписчик.

«Получили требование 17.01 о причинах убытка, ответили 31.01. Сегодня прилетел штраф 5000. Есть шанс как то уменьшить в виде возражения или вообще можно было не сдавать, все равно 5000? Одолели, каждый квартал требования, пояснить, почему убыток».

В комментариях почти единогласно пояснили, что штраф — не за убыток, а за то, что на требование вовремя не ответили. По ст. 129.1 НК — не ответили на запрос налоговой. Вот что советуют с этим штрафом делать:

«Пишите покаянное письмо с просьбой уменьшить или снизить штраф. Как основание: нарушили впервые, добросовестный налогоплательщик, одновременно поступило несколько требований... ковид в конце концов и нахождение на удалёнке в связи с этим».

И заодно пишут, что да, требования одолели. Но реагировать на них нужно, причём вовремя. Даже если они совсем абсурдные, что-то отписать все равно им надо.

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