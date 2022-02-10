На скрытых владельцев банков теперь можно донести в ЦБ

ЦБ предлагает анонимно сообщать о реальных владельцах финансовых организаций. Но вознаграждения это не предполагает.
Через этот сервис (подать информацию предлагают через интернет-приемную) можно направить:
- договоры доверительного управления,
- информацию о родственных связях,
- неправомерном использовании должностного положения,
и другие сведения о том, что лица могут неформально влиять на принимаемые в финансовой организации решения.
Кроме того, в ЦБ просят указывать максимально полно и точно идентификационные данные, подробно излагать суть взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финорганизации, а также прикладывать подтверждающие документы.
Регулятор будет включать информацию в свой реестр контролирующих лиц.
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