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На скрытых владельцев банков теперь можно донести в ЦБ

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Рубрика Банки
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ЦБ предлагает анонимно сообщать о реальных владельцах финансовых организаций. Но вознаграждения это не предполагает.

Через этот сервис (подать информацию предлагают через интернет-приемную) можно направить:

  • договоры доверительного управления,
  • информацию о родственных связях,
  • неправомерном использовании должностного положения,

и другие сведения о том, что лица могут неформально влиять на принимаемые в финансовой организации решения.

Кроме того, в ЦБ просят указывать максимально полно и точно идентификационные данные, подробно излагать суть взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финорганизации, а также прикладывать подтверждающие документы.

Регулятор будет включать информацию в свой реестр контролирующих лиц. 

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