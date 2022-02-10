КПП компании не обязательно искать в свидетельстве. Он и в выписке из ЕГРЮЛ есть, напомнили бухгалтеры

Бухгалтер контрагента не дает заключить договор из-за того, что ей не прислали свидетельство о постановке на учет в территориальной ИФНС, с новым КПП. Бухгалтеры советуют, где можно актуальный КПП контрагента узнать.

Возмущена наша подписчица.

«Поменяли юрадрес, а налоговая не выслала свидетельство о постановке на учёт с новым КПП. Проходит время, и тут меня гендир терроризирует, где мне его достать? Бухгалтер контрагента на том конце не даёт добро подписать договор поставки из-за отсутствия данного документа. Я говорю, ну выписка из ЕГРЮЛ имеется, карточка предприятия имеется, возьмите оттуда КПП. Что тут посоветуете?».

В комментариях тоже не поняли, почему нельзя в выписке из ЕГРЮЛ КПП посмотреть. Тем более, есть сервис «Прозрачный бизнес», там и выписку можно увидеть, и о самой компании, и даже о взаимозависимых лицах.

Да и свидетельства эти сейчас редко кто получает — их только по личному визиту, а налоговики сейчас личный прием из-за ковида не очень жалуют. В крайнем случае, можно дубликат запросить в налоговой, если сильно нужна бумажка.

Коллеги, что еще можете посоветовать?