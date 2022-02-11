АУСН: кому пойдут деньги от нового спецрежима

Поступления от АУСН будут делить между Москвой и регионами в новой пропорции — 46 % на 54 %.

Изначально предполагалось, что уплаченный бизнесом налог по АУСН разделят в пропорции 1:1 между бюджетом региона и федеральным бюджетом (50 % / 50 %).

Это было заложено в проекте поправок в Бюджетный кодекс — № 20283-8.

Но ко второму чтению эту норму изменили.

Теперь регионам достанется больше — 54 %. 46 % от собранного налога пойдет в федеральный бюджет.

Планируют внедрить АУСН для микробизнеса в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.

О том, кто сможет принять новый режим и как будут считать налог, мы рассказывали здесь.