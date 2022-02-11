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Налоговики не будут штрафовать бизнес на АУСН

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Рубрика АУСН
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В проекте об АУСН был заложен штраф для бизнеса за поздно отправленные в ИФНС сведения о доходах – 20 % от суммы налога, но не менее 200 рублей. Эту норму из проекта убрали.

Это сделано для того, чтобы избежать повторного привлечения к ответственности, поскольку она уже предусмотрена другими нормами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин.

Опубликованы поправки ко второму чтению в законопроект № 20492-8 об АУСН.

Штрафовать за нерасторопность с передачей данных о доходах будут только банки.

Если банк поздно передал данные о доходах бизнеса на АУСН или вообще не передал их – прилетит штраф в 20 %, но не менее 200 рублей.

Штраф для банка будет за нарушения при передаче информации:

  • о движениях по счетам бизнеса;
  • о переводах электронных денег;
  • о комиссиях по эквайрингу.

Еще один штраф для банков в размере 500 рублей за каждое нарушение будет, если они поздно передали в ИФНС данные о доходах сотрудников для НДФЛ и взносов.

Эти данные бизнес передает в банк, а банк уже должен передать их налоговикам.

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