Налоговики не будут штрафовать бизнес на АУСН

В проекте об АУСН был заложен штраф для бизнеса за поздно отправленные в ИФНС сведения о доходах – 20 % от суммы налога, но не менее 200 рублей. Эту норму из проекта убрали.

Это сделано для того, чтобы избежать повторного привлечения к ответственности, поскольку она уже предусмотрена другими нормами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин.

Опубликованы поправки ко второму чтению в законопроект № 20492-8 об АУСН.

Штрафовать за нерасторопность с передачей данных о доходах будут только банки.

Если банк поздно передал данные о доходах бизнеса на АУСН или вообще не передал их – прилетит штраф в 20 %, но не менее 200 рублей.

Штраф для банка будет за нарушения при передаче информации: о движениях по счетам бизнеса;

о переводах электронных денег;

о комиссиях по эквайрингу.

Еще один штраф для банков в размере 500 рублей за каждое нарушение будет, если они поздно передали в ИФНС данные о доходах сотрудников для НДФЛ и взносов.

Эти данные бизнес передает в банк, а банк уже должен передать их налоговикам.