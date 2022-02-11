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⚡️ WebMoney остановила все операции с рублевыми кошельками

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Рубрика Банки
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Система по переводу денег WebMoney объявила об остановке всех операций с рублевыми кошельками (WMP и WMR). Средства в кошельках будут заморожены, их вернут владельцам позднее. Как — не уточняется.

Причина — отзыв лицензии у банка ККБ, который является расчетным банком системы.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — говорится в сообщении WebMoney.

Претензии ЦБ назвали в  WebMoney «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью банка ККБ.
 
Цитата по «РБК».

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