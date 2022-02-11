⚡️ WebMoney остановила все операции с рублевыми кошельками

Система по переводу денег WebMoney объявила об остановке всех операций с рублевыми кошельками (WMP и WMR). Средства в кошельках будут заморожены, их вернут владельцам позднее. Как — не уточняется.
Причина — отзыв лицензии у банка ККБ, который является расчетным банком системы.
«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — говорится в сообщении WebMoney.
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.