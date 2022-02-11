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Налоговики что-то знают о компании, раз запрашивают «оборонно-сальдовые ведомости»?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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У одной компании налоговики запросили некие «оборонно-сальдовые ведомости». А по другой компании пишут, что инвентаризацию проводят в присутствии «нотариально-заверенных лиц». Куда катится мир?

Поделился  налоговый консультант Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.

«Сегодня запросили оборонно-сальдовые ведомости. Они что-то знают?».

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В комментариях поделились своим документом — «о нотариально-заверенных лицах»:

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Интересно, у нотариусов новая услуга? Уже не подлинность подписи заверяется на документе, и не соответствие копии оригиналу. А само лицо, наверное, самому себе должно быть идентично, и это нотариус заверяет. Так что ли?

Коллеги, если у вас есть подобные шедевры от налоговиков — присылайте, мы опубликуем.

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