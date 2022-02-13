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С доходов ИП от дивидендов нельзя будет платить налоги по УСН и АУСН

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Рубрика УСН
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Расширят перечень доходов, которые не облагаются налогом по УСН. Вносят поправки в статью 346.15 НК. Там пропишут, что доходы ИП в виде дивидендов, облагаемых НДФЛ, не входят в базу по УСН.

Эта поправка внесена ко второму чтению законопроекта № 20492-8 об АУСН.

В другом законопроекте, также посвященном АУСН, содержится такая же норма.

Дивиденды ИП нельзя считать доходом от АУСН.

За них надо платить НДФЛ.

И хотя это, казалось бы, очевидный факт, все-таки решили прописать норму в НК, чтобы не было недоразумений.

Минфин в письме № 03-04-06-01/238 от 13.07.2007 разъяснял, что доходы от долевого участия в виде дивидендов не относятся к доходам от предпринимательской деятельности в рамках УСН.

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