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Если сотрудник работал в двух обособках, вычет по НДФЛ с кодом 620 будет только по одной

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Рубрика НДФЛ
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Зарплаты в размере МРОТ в пострадавшем бизнесе однократно не облагались НДФЛ в ноябре или декабре 2021 года. Если сотрудник был переведен из одной обособки в другую, применить эту льготу к его общей зарплате не получится.

Такое разъяснение дала ФНС в письме № БС-4-11/1276@ от 04.02.2021.

Льготную зарплату надо отражать в 6-НДФЛ с кодом дохода 2000 и одновременно с кодом вычета 620.

Налоговики считают, что работодатель должен определиться, к какой зарплате применить вычет — по обособке № 1 или № 2.

Если хотя бы по одной из обособок начисление было не менее МРОТ, то сотрудник ничего не теряет от таких разъяснений ФНС. В противном случае ему это не выгодно.

Смотрите в нашей таблице варианты исчисления НДФЛ по письму ФНС.

 

Вариант № 1 (часть зарплаты больше МРОТ)

Вариант № 2 (обе части зарплаты меньше МРОТ)

Зарплата в ОП № 1

25 000

10 000

Зарплата в ОП № 2

25 000

10 000

Всего зарплата

50 000

20 000

Льгота в ОП № 1

12 792

10 000

Льгота в ОП № 1

0

0

НДФЛ в ОП № 1

1 587

0

НДФЛ в ОП № 2

3 250

1 300

Итого НДФЛ

4 837

1 300

НДФЛ, если применить льготу к общей зарплате

4 837

937

Потери работника

0

363

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