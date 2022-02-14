Если сотрудник работал в двух обособках, вычет по НДФЛ с кодом 620 будет только по одной

Зарплаты в размере МРОТ в пострадавшем бизнесе однократно не облагались НДФЛ в ноябре или декабре 2021 года. Если сотрудник был переведен из одной обособки в другую, применить эту льготу к его общей зарплате не получится.

Такое разъяснение дала ФНС в письме № БС-4-11/1276@ от 04.02.2021.

Льготную зарплату надо отражать в 6-НДФЛ с кодом дохода 2000 и одновременно с кодом вычета 620.

Налоговики считают, что работодатель должен определиться, к какой зарплате применить вычет — по обособке № 1 или № 2.

Если хотя бы по одной из обособок начисление было не менее МРОТ, то сотрудник ничего не теряет от таких разъяснений ФНС. В противном случае ему это не выгодно.

Смотрите в нашей таблице варианты исчисления НДФЛ по письму ФНС.

Вариант № 1 (часть зарплаты больше МРОТ) Вариант № 2 (обе части зарплаты меньше МРОТ) Зарплата в ОП № 1 25 000 10 000 Зарплата в ОП № 2 25 000 10 000 Всего зарплата 50 000 20 000 Льгота в ОП № 1 12 792 10 000 Льгота в ОП № 1 0 0 НДФЛ в ОП № 1 1 587 0 НДФЛ в ОП № 2 3 250 1 300 Итого НДФЛ 4 837 1 300 НДФЛ, если применить льготу к общей зарплате 4 837 937 Потери работника 0 363