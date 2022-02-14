Если сотрудник работал в двух обособках, вычет по НДФЛ с кодом 620 будет только по одной

Зарплаты в размере МРОТ в пострадавшем бизнесе однократно не облагались НДФЛ в ноябре или декабре 2021 года. Если сотрудник был переведен из одной обособки в другую, применить эту льготу к его общей зарплате не получится.
Такое разъяснение дала ФНС в письме № БС-4-11/1276@ от 04.02.2021.
Льготную зарплату надо отражать в 6-НДФЛ с кодом дохода 2000 и одновременно с кодом вычета 620.
Налоговики считают, что работодатель должен определиться, к какой зарплате применить вычет — по обособке № 1 или № 2.
Если хотя бы по одной из обособок начисление было не менее МРОТ, то сотрудник ничего не теряет от таких разъяснений ФНС. В противном случае ему это не выгодно.
Смотрите в нашей таблице варианты исчисления НДФЛ по письму ФНС.
Вариант № 1 (часть зарплаты больше МРОТ)
Вариант № 2 (обе части зарплаты меньше МРОТ)
Зарплата в ОП № 1
25 000
10 000
Зарплата в ОП № 2
25 000
10 000
Всего зарплата
50 000
20 000
Льгота в ОП № 1
12 792
10 000
Льгота в ОП № 1
0
0
НДФЛ в ОП № 1
1 587
0
НДФЛ в ОП № 2
3 250
1 300
Итого НДФЛ
4 837
1 300
НДФЛ, если применить льготу к общей зарплате
4 837
937
Потери работника
0
363
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