📜📑 Электронные договоры будут в форматах PDF и XML

У электронных договоров будет два альтернативных формата. Кто не очень продвинут в цифровизации, будет делать договоры в PDF-А/3. Но можно выбрать и вариант посложнее – в формате XML.

Для общественного обсуждения размещен проект приказа ФНС об утверждении XML-формата договора.

Ранее уже подготовили проект по формату PDF-А/3. О нем мы рассказывали здесь. В ближайшее время этот документ будет принят.

XML формат подойдет компаниям, которые обладают высоким уровнем цифровизации. Вся информация из документа в нем будет в виде структурированных фрагментов. PDF-A/3 подходит для компаний с разным уровнем цифровой зрелости. В нем есть xml-часть, в которой содержится основная информация из документа. И в то же время в этом формате легко ознакомиться с текстом документа.

Как только утвердят оба формата, при заключении сделок бизнес сможет самостоятельно выбирать удобный ему формат.

Договор по любому из форматов можно будет без проблем передать налоговикам по ТКС при их истребовании, заявили в ФНС.