Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🏦 Банки не хотят возвращать деньги жертвам мошенников, как это предложили им в ЦБ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Банки раскритиковали предложенный Центробанком законопроект по борьбе с мошенниками. Они не хотят задерживать сомнительные платежи и возвращать клиенту всю украденную у него сумму.

Об этом сообщили в Ассоциации банков России.

В ЦБ предлагали дважды приостанавливать сомнительный платеж и несколько раз согласовывать его с клиентом. А кроме того, регулятор предлагал возвращать жертве мошенников всю украденную сумму, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы ЦБ о попытках переводов без согласия клиента.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков считает, что банки не всегда смогут исполнить эти меры. Тем более, что банк остается крайним. А кроме того, из-за задержек клиенты будут недовольны качеством банковского сервиса.

По материалам «Известий».

Читайте также: банкам предложили возвращать жертвам мошенников всю сумму, которую у них украли.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить