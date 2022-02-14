🏦 Банки не хотят возвращать деньги жертвам мошенников, как это предложили им в ЦБ

Банки раскритиковали предложенный Центробанком законопроект по борьбе с мошенниками. Они не хотят задерживать сомнительные платежи и возвращать клиенту всю украденную у него сумму.

Об этом сообщили в Ассоциации банков России.

В ЦБ предлагали дважды приостанавливать сомнительный платеж и несколько раз согласовывать его с клиентом. А кроме того, регулятор предлагал возвращать жертве мошенников всю украденную сумму, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы ЦБ о попытках переводов без согласия клиента.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков считает, что банки не всегда смогут исполнить эти меры. Тем более, что банк остается крайним. А кроме того, из-за задержек клиенты будут недовольны качеством банковского сервиса.

По материалам «Известий».