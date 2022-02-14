📻 Как ФНС осчастливит всех цифровизацией, если в инспекциях древние компьютеры?

ФНС постоянно хвалится успехами цифровизации. Но во многих инспекциях нет нормальных компьютеров и интернета, которые могут тянуть ПО от ФНС. Да они даже видео-конференцсвязь не тянут.

В телеграм-канале «Налоговый инспектор» рассказали, что недавно в инспекциях проводили вебинары о ценностях налоговой службы. Подготовка к видеоконференции по ценностям ФНС, установка всех нужных программ, поиск нормального интернета заняли времени больше, чем само обсуждение ценностей.

Организаторы были удивлены, что на местах такое положение с техникой. Даже у судов есть возможность проводить заседания онлайн, тогда как налоговики не могут в этих заседаниях участвовать.

И в этом, по словам автора канала, вся суть цифровизации ФНС — мощное централизованное ПО с постоянно растущим функционалом, и инспекторы на древних компьютерах без интернета «руками лопатят „автоматизацию“ за минимальный размер оплаты труда».

Заодно прозвучало мнение, что деньги-то на новые компьютеры выделяются — но они до конечных инспекций не доходят, оседая в региональных управлениях.

«В общем, сегодня ценность ФНС одна — суметь хоть как-то работать в этих условиях. А если еще получится достичь какого-то положительного результата, то это уже не ценность, а подвиг» — подытоживает автор поста.