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Налоговикам запретили требовать документы через письма и уведомления. Но они все равно требуют

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Рубрика Налоговые проверки
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Несмотря на запрет ФНС рассылать абсурдные требования и истребовать документы через уведомления и другие письма, налоговики продолжают это делать.

Об этом рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Московской 27-й ИФНС плевать на письма. Подумаешь какой-то там заместитель начальника ФНС России просит их не истребовать документы уведомлениями. Только за эту неделю 5 [пять] компаний прислали подобные уведомления. Может они не в курсе про письмо № ЕА-4-15/16838@ от 02.12.2021г? Я вот не понимаю, почему так сложно соблюдать НК РФ и письма ФНС? Ведь так проще работать».

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В комментариях посоветовали отправлять такие письма напрямую в ФНС, пусть смотрят, как на местах их письмо исполняют. Однако, по словам автора поста, клиенты порой против - боятся. Хотя раньше и отказные ответы боялись писать, а сейчас ничего, привыкают.

А кроме того, посетовали, что не только в 27-й ИФНС такое творят.

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