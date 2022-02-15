Злостных неплательщиков алиментов внесут в реестр должников

Неплательщиков алиментов предлагают вносить в специальный реестр. В Минюсте разработали законопроект.

Об этом сообщили в Совфеде по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с главой ФССП Дмитрием Аристовым.

«Предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — говорится в сообщении.

Кроме того, поправками собираются наделить судебных приставов правом требовать предоставить сведения об имущественном положении должника.

В марте прошлого года в Минюсте предложили ввести уголовку для тех, кто не полностью выплачивает алименты. Сейчас такая мера применяется только против злостных неплательщиков с крупной задолженностью.

По материалам сайта Совфеда.

Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!

Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.

Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».

Успейте записаться, пока есть места! Старт курса уже 24 февраля, программа здесь.