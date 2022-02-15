Злостных неплательщиков алиментов внесут в реестр должников

Неплательщиков алиментов предлагают вносить в специальный реестр. В Минюсте разработали законопроект.
Об этом сообщили в Совфеде по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с главой ФССП Дмитрием Аристовым.
«Предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — говорится в сообщении.
Кроме того, поправками собираются наделить судебных приставов правом требовать предоставить сведения об имущественном положении должника.
В марте прошлого года в Минюсте предложили ввести уголовку для тех, кто не полностью выплачивает алименты. Сейчас такая мера применяется только против злостных неплательщиков с крупной задолженностью.
По материалам сайта Совфеда.
Привет, Гость! У «Клерка» уникальный курс!
Повышение квалификации по госзакупкам специально для бухгалтеров и предпринимателей, а не специалистов по госзакупкам.
Автор курса – Дмитрий Тортев, член экспертного совета проекта «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», автор телеграм-канала «Время госзакупок».
Успейте записаться, пока есть места! Старт курса уже 24 февраля, программа здесь.