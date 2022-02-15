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Злостных неплательщиков алиментов внесут в реестр должников

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Рубрика Исполнительное производство
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Неплательщиков алиментов предлагают вносить в специальный реестр. В Минюсте разработали законопроект.

Об этом сообщили в Совфеде по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с главой ФССП Дмитрием Аристовым.

«Предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — говорится в сообщении.

Кроме того, поправками собираются наделить судебных приставов правом требовать предоставить сведения об имущественном положении должника.

В марте прошлого года в Минюсте предложили ввести уголовку для тех, кто не полностью выплачивает алименты. Сейчас такая мера применяется только против злостных неплательщиков с крупной задолженностью.

По материалам сайта Совфеда.

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