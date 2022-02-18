Клининг от проверок спасет только уточненка за 4 квартал. СРО — не спасет. Так сказали сами налоговики

Клиниг будут продолжать трясти проверками и обелением. Его обязывают уточняться за 4 квартал по бенчмаркам: 30% — вычеты по НДС, 13% — доля взносов к выручке. В случае отказа — будет выездная проверка.

От выездной проверки членство в СРО АКФО и участие в Инфоресурсе ФМ не спасет, если не будет полного обеления.

Такие тезисы привели сами налоговики на вебинаре от УФНС по г. Москве.

Главный редактор журнала ИнфоКлин.рфРоман Чернец записал несколько цитат спикеров — начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок С.Е.Семина и замначальника КУ ФНС В.М. Бурлевич.

56% — это «максимальный минимум» доли ФОТ в себестоимости клининговых услуг, по расчётам ФНС.

Один сотрудник клининговой компании в среднем должен приносить ей не менее 1 млн рублей в год.

Использование в клининге агентских схем, франшиз и самозанятых — повод для ВНП.

А вот что было сказано о том, как налоговики понимают уклонение от зарплатных налогов:

«Если мы понимаем, что для обслуживания данного помещения нужно два человека на полную ставку в день, а у вас 4 на полставки — это вопросов не вызовет и нам в этом случае все равно, сколько у вас там человек работает. А вот если на этом же объекте работает один на четверть ставки вместо двух на полную, тогда мы прекрасно понимаем, что это уклонение от уплаты зарплатных налогов».

Кроме того, автор постов пишет, что ФНС предлагает клининговым компаниям уточниться за 4 квартал с учетом бенчмарков: 30% — вычеты по НДС, 13% — доля взносов к выручке. Предыдущие периоды трясти не будут, но если не уточнятся — придут с выездной проверкой.

Вот как сказала замначальника КУ ФНС Варвара Бурлевич:

«Либо вы обелились полностью за 4 квартал, либо нет. И тогда идет выездная налоговая проверка. И без разницы: члены СРО, не члены СРО. Потому что налоги надо платить сегодня. И при показной динамике ВНП никто не избежит.»

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