Налоговики доначислили налоги, решив, что разбираются в моющих средствах без экспертов. Суды их не поддержали

Налоговики пытались доначислить 5,5 миллионов компании, которая оказывала услуги клининга птицефабрикам. Но суды указали, что те использовали только те показания свидетелей, которые им были удобны. Да и с другими доказательствами не все гладко.

Компания оказывала услуги птицефабрикам по уборке и дезинфекции. Для этого закупала специальные моющие средства. Налоговики провели ВНП и решили, что договоры с поставщиками моющих средств — фиктивные. И потребовали убрать по ним вычеты по НДС.

Инспекция доначислила 2 024 068 руб. налога на прибыль (плюс пени 794 962,8 руб.), 1 821 661 руб. НДС (плюс пени 797 098,45 руб.), и штраф 115 932 руб. Всего — 5 553 722,25 рублей.

Компания обратилась в вышестоящую налоговую, там ей отказали. Зато поддержали арбитражные суды в трех инстанциях.

Налоговики в качестве доводов привели следующее:

допрошенные водители не смогли назвать наименования моющих средств. Налоговики посчитали, что компания их не закупала;

одно из средств, по мнению налоговиков, нельзя было использовать для дезинфекции.

Суды не приняли ни одного довода налоговой. И сказали по ним так:

налоговики не имеют специальных познаний в дезинфекции, экспертов они не привлекли;

водитель вообще может не знать наименования моющих средств, это не его трудовые обязанности.

Кроме того, налоговая проигнорировала показания мойщиков и других водителей о том, что спорные моющие средства компания действительно использовала.

Дело № А55-56/2021, скачать судебный акт первой инстанции можно во вложении.