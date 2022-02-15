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Налоговики доначислили налоги, решив, что разбираются в моющих средствах без экспертов. Суды их не поддержали

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Рубрика Налоговые споры
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Налоговики пытались доначислить 5,5 миллионов компании, которая оказывала услуги клининга птицефабрикам. Но суды указали, что те использовали только те показания свидетелей, которые им были удобны. Да и с другими доказательствами не все гладко.

Компания оказывала услуги птицефабрикам по уборке и дезинфекции. Для этого закупала специальные моющие средства. Налоговики провели ВНП и решили, что договоры с поставщиками моющих средств — фиктивные. И потребовали убрать по ним вычеты по НДС.

Инспекция доначислила 2 024 068 руб. налога на прибыль (плюс пени 794 962,8 руб.), 1 821 661 руб. НДС (плюс пени 797 098,45 руб.), и штраф 115 932 руб. Всего — 5 553 722,25 рублей.

Компания обратилась в вышестоящую налоговую, там ей отказали. Зато поддержали арбитражные суды в трех инстанциях.

Налоговики в качестве доводов привели следующее:

  • допрошенные водители не смогли назвать наименования моющих средств. Налоговики посчитали, что компания их не закупала;
  • одно из средств, по мнению налоговиков, нельзя было использовать для дезинфекции.
Суды не приняли ни одного довода налоговой. И сказали по ним так:

  • налоговики не имеют специальных познаний в дезинфекции, экспертов они не привлекли;
  • водитель вообще может не знать наименования моющих средств, это не его трудовые обязанности.
Кроме того, налоговая проигнорировала показания мойщиков и других водителей о том, что спорные моющие средства компания действительно использовала.

Дело № А55-56/2021, скачать судебный акт первой инстанции можно во вложении.

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