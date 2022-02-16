Госдума не захотела отменять декларации по УСН

Сегодня Госдума во втором чтении отклонила законопроект, который предполагает отмену деклараций по УСН. Хотели ввести так называемый режим УСН-онлайн. Но в итоге будет только АУСН.
Первое чтение законопроекта об УСН-онлайн состоялось еще в феврале 2020 года. Но с тех он застрял в Госдуме и никаких подвижек по нему не было.
Сейчас он стал уже неактуальным.
Дело в том, что скоро введут новый режим АУСН. Поэтому УСН-онлайн отправили в архив.
Режим УСН-онлайн предполагал отмену деклараций для тех, кто использует онлайн-кассы и применяет объект «доходы».
АУСН же будет двух видов — с объектом «доходы» и «доходы минус расходы».
Три законопроекта о введении АУСН Госдума приняла сегодня.
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