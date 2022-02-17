Строительство жилья пострадает из-за высокой ключевой ставки, считают в Минстрое

Из-за того, что ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% в прошлую пятницу, в Минстрое увидели угрозу для отрасли жилищного строительства.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», — сказал он.
По его словам, средняя ставка по ипотеке в 2021 году была 7,5%, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 2020 году. По мнению вице-премьера, этого удалось достичь благодаря мягкой денежно-кредитной политике регулятора в прошлом году.
Угроза, вероятно, заключается в ухудшении доступности ипотеки для населения, что приведет к падению спроса на покупку жилья. А отстутсвие спроса повлияет на отрасль в целом.
Хуснуллин отметил, что если ситуация на ипотечном рынке не улучшится, то, возможно, правительству придется добавлять новые условия для его поддержки.
Читайте также: ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%.
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.