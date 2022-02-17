Строительство жилья пострадает из-за высокой ключевой ставки, считают в Минстрое

Из-за того, что ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% в прошлую пятницу, в Минстрое увидели угрозу для отрасли жилищного строительства.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», — сказал он.

По его словам, средняя ставка по ипотеке в 2021 году была 7,5%, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 2020 году. По мнению вице-премьера, этого удалось достичь благодаря мягкой денежно-кредитной политике регулятора в прошлом году.

Угроза, вероятно, заключается в ухудшении доступности ипотеки для населения, что приведет к падению спроса на покупку жилья. А отстутсвие спроса повлияет на отрасль в целом.

Хуснуллин отметил, что если ситуация на ипотечном рынке не улучшится, то, возможно, правительству придется добавлять новые условия для его поддержки.

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