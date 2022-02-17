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Глава Минфина высказался против запрета крипты

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Рубрика Криптовалюта
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Антон Силуанов, вслед за другими представителями Минфина призвал ввести регулирование оборота криптовалют и начать собирать с него налоги.

«Мы считаем, что его не надо запрещать. Его нужно вывести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налоги. Я не понимаю, зачем все это дело ограничивать и запрещать», — заявил он.

Цитата по «ТАСС».

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