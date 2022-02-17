Налоговики взялись за траты директоров по бизнес-картам. Бухгалтеры напомнили, как это все нужно оформлять

Бухгалтеры сообщили, что налоговики начали рассылать требования, в которых хотят обоснования затрат по бизнес-карте. Скорее всего, прилетают тем, кто не обосновали эти затраты как подотчет или представительские расходы.

Спрашивает наш подписчик.

«Недавно пришло очень интересное требование: запрос пояснений по РСВ и вставка из банковской выписки, где фигурируют покупки директора по бизнес-карте. Это же не взаимосвязанные вещи? Или я чего-то не понимаю? Хочется ответить, что отчёт составлен верно и АО никакого отношения не имеют к этому отчету.

Вроде был номер исполнителя в требовании, но что-то мне не очень хочется звонить. Что подскажете?».

В комментариях посоветовали смотреть на требование по форме. И предположили, что оно, скорее всего, о даче пояснений. Советуют кратко пояснить, что в РСВ ошибок нет, а расчёты по карте — это подотчетные суммы, за которые отчитались по правилам.

А если не отчитались как за подотчет, пишут о последствиях:

«Ну вообще покупки директора по бизнес- карте — это его доход, если он не отчитался за них, как за подотчетные средства. И вы должны были начислить как минимум НДФЛ».

Далее добавили, что взносы тоже с этого нужно было начислить и оплатить. Судя по всему, интерес налоговиков именно оттуда.