Рестораны в гостиницах тоже освобождены от НДС

С 2022 года общепит освобожден от НДС по ст. 149 НК при соблюдении ряда условий.

Это относится и к объектам общепита, которые входя в состав гостиницы.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-07/1908 от 17.01.2022.

Освобождение от НДС действует для таких объектов, как:

Условия для освобождения (за предыдущий год):

Причем доход в 2 млрд руб.лей — это общий доход по всем видам деятельности. Но доход от общепита в этой общей сумме должен быть не менее 70 %.

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