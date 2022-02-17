В трудовую книжку вместо приказа можно вписать трудовой договор

Сейчас не обязательно издавать приказ о приеме на работу. Но в трудовую книжку раньше вписывали реквизиты такого приказа. Сейчас вместо него можно указывать трудовой договор.
Разъяснение дает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-499 от 28.01.2022.
Порядок ведения и хранения трудовых книжек утвержден приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021.
Там сказано, что все записи должны точно соответствовать тексту приказа.
В графу 4 трудовой книжки вносятся наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись.
Трудовые отношения оформляются трудовым договором.
Вот его реквизиты и надо указать в графе 4.
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