В трудовую книжку вместо приказа можно вписать трудовой договор

Сейчас не обязательно издавать приказ о приеме на работу. Но в трудовую книжку раньше вписывали реквизиты такого приказа. Сейчас вместо него можно указывать трудовой договор.

Разъяснение дает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-499 от 28.01.2022.

Порядок ведения и хранения трудовых книжек утвержден приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021.

Там сказано, что все записи должны точно соответствовать тексту приказа.

В графу 4 трудовой книжки вносятся наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись.

Трудовые отношения оформляются трудовым договором.

Вот его реквизиты и надо указать в графе 4.