Лицензия на деятельность не относится к НМА

Лицензии на право ведения деятельности не относятся к нематериальным активам, потому что носят неисключительный характер.

Такое разъяснение дает эксперт Ольга Ганюшкина в разделе «Клерк.Консультации».

Компания получила бессрочную лицензию на производство медицинской техники. Из расходов — госпошлина и оплата услуг сторонней компании, которая занималась сбором документов.

Бухгалтера интересует, учитывать эти расходы единовременно или в составе расходов будущего периода, или как нематериальный актив.

Эксперт пояснила, что это не НМА. Это чистые расходы.

В бухучете и налоговом учете их можно отразить так:

В зависимости от учетной политики:

Расходы на получение лицензии на ведение определенной деятельности

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