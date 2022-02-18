😷 ФНС запретила налоговикам штрафовать свидетелей за неявку на допрос из-за COVID

В ФНС неожиданно узнали, что инспекции на местах вовсю штрафуют физлиц за неявку как свидетелей по повесткам, в том числе тех, кто сидят на самоизоляции. Поэтому там выпустили письмо, которым инспекторов обязали проверять такие сведения.

И чтобы такого не было, в ФНС поручили инспекциям:

изучить нормативную базу регионов по эпидемиологической обстановке.

по эпидемиологической обстановке. в каждом случае, когда кого-то вызывают как свидетеля, устанавливать обязанность этого человека соблюдать режим самоизоляции. Например, проверять его возраст в госреестре налогоплательщиков;

если есть еще ограничения по вызову, к примеру, отсутствие вакцинации — обзванивать таких свидетелей;

когда выяснили, что свидетель не может явиться — потребовать от него подтверждающие документы;

Если свидетеля все равно решили допросить, то нужно выезжать к нему на адрес.

И все это — на фоне того, что повестки из инспекций разлетаются сотнями и тысячами.

Есть мнение, что эти правила могут использовать не только свидетели, а вообще все лица, которых вызывают в инспекцию. Например, на рабочие группы, допросы и пр.

Речь про Письмо ФНС от 16.02.2022 № КЧ-4-9/1825@. В открытом доступе его пока нет.

По материалам телеграм-канала «Налоговый инспектор».