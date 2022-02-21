Уточненную декларацию можно будет сдать без штрафа при положительном сальдо на ЕНС

Сейчас бухгалтеры придерживаются золотого правила: перед сдачей уточненки уплати налог и пени. Если это проделать, штрафа не будет. С 2023 года эта норма статьи 81 НК изменится.

Так как все налоги будут платиться на единый налоговый счет (ЕНС), то штрафа за сдачу уточненки не будет, если сальдо этого счета будет положительным.

Сальдо ЕНС — это разница между общей суммой денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, и суммой совокупной обязанности (п. 3 ст. 11.3 НК).

То есть не надо отдельно доплачивать налог и пени. Если у вас в принципе есть общая переплата, можно смело сдавать уточненку.

Но надо убедиться, что сальдо ЕНС на момент сдачи уточненки точно положительное.

Как поясняет ФНС, данные о состоянии единого счета и детализированная информация о распределении ЕНП будут доступны в онлайн-режиме:

в личном кабинете;

через ТКС;

в учетной системе налогоплательщика (ERP).

Статью 81 дополнят еще одним пунктом. По нему обязанность по сдаче уточненок будет действовать не только для деклараций и расчетов, но и для уведомлений.

Эти уведомления надо будет направлять в ИФНС за 5 дней до срока уплаты налога. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Если в уведомление ошибка, надо будет сдать уточненку.