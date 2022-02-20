Дистанционщики не хотят бесплатно хранить дома имущество работодателя

Работать дистанционно можно как на своем оборудовании (за которое полагается компенсация), так и на оборудовании работодателя. Но это оборудование занимает место в квартире. Получается, что человек у себя дома хранит чужие вещи, испытывает неудобства из-за тесноты.
Такую ситуацию разобрал Роструд.
В рабочее человек его бережно использует. Но рабочий день заканчивается, наступает нерабочее время, а оборудование все также надо хранить и оберегать.
При этом оборудование объемное, занимает много места, а в квартире и без того тесно.
«Обязан ли я безвозмездно хранить оборудование работодателя в нерабочее время?», — спрашивает работник.
Очевидно, человек хочет, чтобы ему платили за хранение.
Роструд ответил, что этот вопрос законом не урегулирован. Но должен быть урегулирован соглашением между работником и работодателем.
А вам на время удаленной работы выдают оборудование? Оно вам не мешает?
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.