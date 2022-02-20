Дистанционщики не хотят бесплатно хранить дома имущество работодателя

Работать дистанционно можно как на своем оборудовании (за которое полагается компенсация), так и на оборудовании работодателя. Но это оборудование занимает место в квартире. Получается, что человек у себя дома хранит чужие вещи, испытывает неудобства из-за тесноты.

Такую ситуацию разобрал Роструд.

В трудовом договоре дистанционщика прописана обязанность содержать вверенное оборудование в исправном состоянии. В рабочее человек его бережно использует. Но рабочий день заканчивается, наступает нерабочее время, а оборудование все также надо хранить и оберегать. При этом оборудование объемное, занимает много места, а в квартире и без того тесно. «Обязан ли я безвозмездно хранить оборудование работодателя в нерабочее время?», — спрашивает работник.

Очевидно, человек хочет, чтобы ему платили за хранение.

Роструд ответил, что этот вопрос законом не урегулирован. Но должен быть урегулирован соглашением между работником и работодателем.

А вам на время удаленной работы выдают оборудование? Оно вам не мешает?