Главбух должен выполнять эти четыре трудовые функции

По профессиональному стандарту «Бухгалтер» главный бухгалтер должен выполнять 4 трудовые функции:

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование.

В/04.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.

Протестируйте себя. Уверены, что вы их выполняете в полном объеме? По каким критериям можно оценить?

Мы подробно препарировали каждую трудовую функцию в программе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

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