Главбух должен выполнять эти четыре трудовые функции

По профессиональному стандарту «Бухгалтер» главный бухгалтер должен выполнять 4 трудовые функции:
- В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование.
- В/04.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.
Протестируйте себя. Уверены, что вы их выполняете в полном объеме? По каким критериям можно оценить?
Мы подробно препарировали каждую трудовую функцию в программе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
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