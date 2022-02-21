Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговикам не дали доначислить 22 миллиона через возражения на акт проверки

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Если налоговики доначисляют по результатам налоговой проверки, это еще не конец. Их акт можно попробовать оспорить, и иногда это удается.

Рассказала налоговый юрист Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры».

«Все знают, что налоговый спор по „сомнительным контрагентам“ по ст. 54.1 НК выиграть очень сложно. Поэтому мы очень рады, что после 2-х лет кропотливой работы по сбору доказательств, написанию и рассмотрению возражений почти 22 млн. рублей, указанные в акте тематической выездной налоговой проверки по НДС, в Решении превратились в 0».

По ее словам, налоговики предъявили типичные претензии: фиктивные сделки, неправильные контрагенты, транзитный характер операций, номинальные руководители компаний и минимальные суммы налогов к уплате. Хотя на самом деле были поставки сложного технического оборудования по техническому заданию налогоплательщика.

Однако юристам удалось собрать доказательства о реальности операций и о проявлении должной осмотрительности.

«В итоге, в Решении инспекция написала: „Признать сформированную доказательственную базу недостаточной для применения положений ст. 54.1 НК“».

1

2

Читайте также: чтобы налоговики не писали требования под копирку, закидывайте их жалобами, советуют юристы.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить