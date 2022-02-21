Налоговикам не дали доначислить 22 миллиона через возражения на акт проверки

Если налоговики доначисляют по результатам налоговой проверки, это еще не конец. Их акт можно попробовать оспорить, и иногда это удается.

Рассказала налоговый юрист Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры».

«Все знают, что налоговый спор по „сомнительным контрагентам“ по ст. 54.1 НК выиграть очень сложно. Поэтому мы очень рады, что после 2-х лет кропотливой работы по сбору доказательств, написанию и рассмотрению возражений почти 22 млн. рублей, указанные в акте тематической выездной налоговой проверки по НДС, в Решении превратились в 0».

По ее словам, налоговики предъявили типичные претензии: фиктивные сделки, неправильные контрагенты, транзитный характер операций, номинальные руководители компаний и минимальные суммы налогов к уплате. Хотя на самом деле были поставки сложного технического оборудования по техническому заданию налогоплательщика.

Однако юристам удалось собрать доказательства о реальности операций и о проявлении должной осмотрительности.

«В итоге, в Решении инспекция написала: „Признать сформированную доказательственную базу недостаточной для применения положений ст. 54.1 НК“».