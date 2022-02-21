Мошенники начали платить жертвам под видом дохода от инвестиций

Теперь мошенники, которые маскируются под брокеров, отправляют небольшие суммы жертве, чтобы показать, что инвестиции «работают». А в итоге входят в доверие и выманивают гораздо больше.
Об этом рассказал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.
По его словам, на банковскую карту человека, который повелся на схему, присылают 10-15 тысяч рублей. Якобы, это заработок на сделках. У человека повышается доверие, он теряет осторожность, и начинает вкладывать значительные суммы. После этого аферисты пропадают со связи.
Количество случаев мошенничества по схеме фейковых инвестиций выросло с сентября прошлого года в 10 раз. А схема с выплатами появилась в январе-феврале этого года.
Крупнейшие игроки на финрынке знают об этой схеме, она пока слабо распространена, но сами потенциальные жертвы могут помочь с ее разрастанием, опасаются эксперты.
По материалам «Известий».
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