❗❗❗ До 15 числа надо будет сдавать новый ежемесячный отчет в СФР

После объединения ПФР и ФСС отменят многие формы отчетности. Вместо них надо будет сдавать один единый отчет. В нем будет несколько разделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.
Законопроект с поправками в несколько законов подготовил Минтруд.
Не будет отчетов:
- СЗВ-М;
- СЗВ-СТАЖ;
- ДСВ-3;
- СЗВ-ТД;
- 4-ФСС.
Кроме того, в РСВ не будет раздела 3.
Будет единая форма отчета, который надо сдавать ежемесячно до 15 числа.
В этом едином отчете будут следующие данные о работниках (в том числе по договорам ГПХ). Причем в ряде случаев периодичность сдачи отчета может быть иная (ежеквартальная, годовая).
Данные, которые надо отражать в едином ежемесячном отчете:
Данные
Иная периодичность
СНИЛС
ФИО
Период работы (за месяц)
Период работы с правом на досрочную пенсию
Ежегодно
Дата начала и окончания работ по договору ГПХ, реквизиты такого договора
При заключении договора и его окончании — на следующий день
Сведения о трудовой деятельности (данные ЭТК)
В случае приема и увольнения — на следующий день
Сумма заработка
Сумма начисленных страховых взносов
Сведения о допвзносах на накопительную пенсию
Ежеквартально
Документы о праве работника на досрочную пенсию
Ежегодно
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