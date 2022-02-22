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❗❗❗ До 15 числа надо будет сдавать новый ежемесячный отчет в СФР

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Рубрика Отчетность в ПФР
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После объединения ПФР и ФСС отменят многие формы отчетности. Вместо них надо будет сдавать один единый отчет. В нем будет несколько разделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.

Законопроект с поправками в несколько законов подготовил Минтруд.

Не будет отчетов:

  • СЗВ-М;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • ДСВ-3;
  • СЗВ-ТД;
  • 4-ФСС.

Кроме того, в РСВ не будет раздела 3.

Будет единая форма отчета, который надо сдавать ежемесячно до 15 числа.

В этом едином отчете будут следующие данные о работниках (в том числе по договорам ГПХ). Причем в ряде случаев периодичность сдачи отчета может быть иная (ежеквартальная, годовая).

Данные, которые надо отражать в едином ежемесячном отчете:

Данные

Иная периодичность

СНИЛС

 

ФИО

 

Период работы (за месяц)

 

Период работы с правом на досрочную пенсию

Ежегодно

Дата начала и окончания работ по договору ГПХ, реквизиты такого договора

При заключении договора и его окончании — на следующий день

Сведения о трудовой деятельности (данные ЭТК)

В случае приема и увольнения — на следующий день

Сумма заработка

 

Сумма начисленных страховых взносов

 

Сведения о допвзносах на накопительную пенсию

Ежеквартально

Документы о праве работника на досрочную пенсию

Ежегодно

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