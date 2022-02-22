❗❗❗ До 15 числа надо будет сдавать новый ежемесячный отчет в СФР

После объединения ПФР и ФСС отменят многие формы отчетности. Вместо них надо будет сдавать один единый отчет. В нем будет несколько разделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.

Законопроект с поправками в несколько законов подготовил Минтруд.

Не будет отчетов:

СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ;

ДСВ-3;

СЗВ-ТД;

4-ФСС.

Кроме того, в РСВ не будет раздела 3.

Будет единая форма отчета, который надо сдавать ежемесячно до 15 числа.

В этом едином отчете будут следующие данные о работниках (в том числе по договорам ГПХ). Причем в ряде случаев периодичность сдачи отчета может быть иная (ежеквартальная, годовая).

Данные, которые надо отражать в едином ежемесячном отчете: