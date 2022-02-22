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Кафе, ресторанам и отелям продлили меры господдержки до конца 2022 года

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Рубрика Экономика России
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Правительство до конца 2022 года продлило меры по поддержке бизнеса, торгующего подакцизными товарами. Речь про гостиницы и общепит, пострадавшие от пандемии.

До конца 2022 года гостиницы, кафе и рестораны, пострадавшие от последствий распространения коронавируса, смогут получить финансовую поддержку из бюджета.

Подписано Постановление от 17 февраля 2022 года №199, оно изменило положения постановления от 24 июня 2020 г. № 915. Можно скачать во вложении.

По материалам сайта правительства.

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