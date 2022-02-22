За неправильное использование земли насчитают повышенный налог

ФНС поручила налоговикам на местах сделать запросы в региональные органы, которые контролируют использование земельных участков. Это нужно, чтобы начислить повышенный налог тем, кто нарушает.

Речь идет о земле:

сельхозназначения;

для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства или огородничества.

Налог будет не 0,3 %, а 1,5 %, если такая земля используется не по назначению и в предпринимательской деятельности.

В письме № БС-4-21/1989@ от 18.02.2022 ФНС сообщает, что до 15 апреля 2022 года налоговики должны внести эту информацию в АИС «Налог-3».

Изменения в НК по начислению повышенного налога вступили в силу с 2022 года.