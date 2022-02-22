Бухгалтеры в транспортных компаниях зарабатывают от 25 до 110 тысяч

Бухгалтеру по расчету зарплаты в транспортно-логистических компаниях предлагают от 80 до 110 тысяч рублей в месяц в Москве. Но взамен потребуется опыт в крупных компаниях от 3 лет, совмещение нескольких участков и английский как преимущество.
Рынок изучил сервис по поиску работы SuperJob в феврале 2022 года.
Московские транспортно-логистические компании предлагают зарплатным бухгалтерам доход до 110 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге максимум 90 тысяч, а в Екатеринбурге — 75 тысяч.
Самые востребованные кандидаты — с высшим экономическим или финансовым образованием, от них требуется опыт по начислению зарплат в различных системах. Также требуются отличные навыки по составлению налоговой отчетности.
Далее сервис приводит требования работодателей к соискателю:
Зарплата разнится по городам, а кроме того сильно зависит от требований выше. То есть, если кандидат не соответствует требованиям из строки IV, то его зарплатный максимум по Москве будет не более 80 тысяч.
И в завершении сервис приводит портрет соискателя.
По материалам SuperJob.
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