Бухгалтеры в транспортных компаниях зарабатывают от 25 до 110 тысяч

Бухгалтеру по расчету зарплаты в транспортно-логистических компаниях предлагают от 80 до 110 тысяч рублей в месяц в Москве. Но взамен потребуется опыт в крупных компаниях от 3 лет, совмещение нескольких участков и английский как преимущество.

Рынок изучил сервис по поиску работы SuperJob в феврале 2022 года.

Московские транспортно-логистические компании предлагают зарплатным бухгалтерам доход до 110 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге максимум 90 тысяч, а в Екатеринбурге — 75 тысяч.

Самые востребованные кандидаты — с высшим экономическим или финансовым образованием, от них требуется опыт по начислению зарплат в различных системах. Также требуются отличные навыки по составлению налоговой отчетности.

Далее сервис приводит требования работодателей к соискателю:

Зарплата разнится по городам, а кроме того сильно зависит от требований выше. То есть, если кандидат не соответствует требованиям из строки IV, то его зарплатный максимум по Москве будет не более 80 тысяч.

И в завершении сервис приводит портрет соискателя.

По материалам SuperJob.