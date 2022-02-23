Предпенсионеры просят прописать в ТК запрет на их увольнение

Предложили дополнить Трудовой кодекс статьей 181.2 «Гарантии предпенсионерам», чтобы был запрет на увольнение таких работников по инициативе работодателя.

Такая народная инициатива опубликована на сайте РОИ.

Автор петиции просит защитить предпенсионеров от произвола работодателей, чтобы людей преклонного возраста не выживали с работы «в угоду корпоративным интересам».

Кстати, в УК есть статья 144.1, которая предусматривает ответственность за необоснованное увольнение предпенсионеров (штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на 360 часов). Но автор предложения считает, что эта статья на деле не работает и нужны поправки в ТК.

Инициативный гражданин предлагает ввести запрет на увольнение по инициативе работодателя (кроме случаев ликвидации организации).

Кроме того, увольнение за виновные действия тоже должно быть под запретом, считает инициатор. Если сотрудник что-то натворил и к нему хотят применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения, надо получить согласие трудинспекции.

Отметим, что на портале Роструда есть специальный сервис для предпенсионеров. Там можно жаловаться на работодателей, задавать вопросы трудинспекторам, ознакомиться с нормами ТК, которые касаются предпенсионеров.