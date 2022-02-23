Предпенсионеры просят прописать в ТК запрет на их увольнение

Предложили дополнить Трудовой кодекс статьей 181.2 «Гарантии предпенсионерам», чтобы был запрет на увольнение таких работников по инициативе работодателя.
Такая народная инициатива опубликована на сайте РОИ.
Автор петиции просит защитить предпенсионеров от произвола работодателей, чтобы людей преклонного возраста не выживали с работы «в угоду корпоративным интересам».
Инициативный гражданин предлагает ввести запрет на увольнение по инициативе работодателя (кроме случаев ликвидации организации).
Кроме того, увольнение за виновные действия тоже должно быть под запретом, считает инициатор. Если сотрудник что-то натворил и к нему хотят применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения, надо получить согласие трудинспекции.
Отметим, что на портале Роструда есть специальный сервис для предпенсионеров. Там можно жаловаться на работодателей, задавать вопросы трудинспекторам, ознакомиться с нормами ТК, которые касаются предпенсионеров.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.