Цифровизация кадровых процессов: бесплатный вебинар пройдет сегодня

С чего начать цифровизацию отдела кадров, чтобы сделать переход на КЭДО мягким и как выбрать информационную систему? Расскажем через несколько часов.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас». Он пройдет сегодня, начало в 14:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- как КЭДО помогает перевести работников на удаленку в экстренном режиме;
- как вести временный КЭДО без созвонов и встреч;
- как автоматизировать заявления от работников; — где и как вести КЭДО.
Спикеры:
- Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
- Георгий Сафин, менеджер по развитию системы ЭДО АТАЧ.КАДРЫ.
Записывайтесь скорее, времени осталось немного.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.