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Цифровизация кадровых процессов: бесплатный вебинар пройдет сегодня

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Рубрика Кадры
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С чего начать цифровизацию отдела кадров, чтобы сделать переход на КЭДО мягким и как выбрать информационную систему? Расскажем через несколько часов.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Какие кадровые процессы цифровизовать уже сейчас». Он пройдет сегодня, начало в 14:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

  • как КЭДО помогает перевести работников на удаленку в экстренном режиме;
  • как вести временный КЭДО без созвонов и встреч;
  • как автоматизировать заявления от работников; — где и как вести КЭДО.

Спикеры:

  • Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
  • Георгий Сафин, менеджер по развитию системы ЭДО АТАЧ.КАДРЫ.

Записывайтесь скорее, времени осталось немного.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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