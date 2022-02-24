Бухгалтеры посоветовали отвечать на повторное требование налоговиков по контрагенту. Даже если уже все им рассказали

Если налоговики повторно присылают требование по контрагенту, хотя им все по нему уже предоставили — на это требование все равно нужно ответить. Даже если там будет только отсылка к предыдущему требованию и ответу на него.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста, в январе пришло требование предоставить документы за 3 кв. по контрагенту, предоставили. Сегодня приходит требование по тому же контрагенту вне рамок опять за 3 кв только список больше. Что делать? Это нормально вообще каждый месяц запрашивать?».

В комментариях указали, что вне рамок налоговики могут требовать документы только по конкретной сделке. И заодно посоветовали:

«Если вы до этого уже предоставляли сканы этих же документов в налоговую, то так и пишете: такие-то, такие-то документы уже предоставлялись в такую-то налоговую в январе 22 года».

Еще пишут, что ответить все равно придется, чтобы не оштрафовали. А у кого-то и не один раз переспрашивали: