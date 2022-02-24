Что будет, если Россию отключат от SWIFT

В Евросоюзе пока не рассматривают сценарий, при котором Россию будут отключать от SWIFT. По мнению экспертов, такие меры затронут и тех, кто их будет принимать.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, в данный момент вариант с отключением России от SWIFT не рассматривают.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, данная мера является самой популярной среди предложенных, но на деле вряд ли Евросоюз на это пойдет. Он считает, что это приведет к коллапсу их экономики. Все равно, что, если в России запретят валютные операции с долларами и евро.

А эксперт банковского рынка Андрей Бархота успокоил, что отключение России от системы не связано напрямую с Visa и MasterCard. Даже если эти системы объявят об уходе с российского рынка, это будет происходить постепенно. И предполагает, что сохраняется высокая вероятность того, что эти платежные системы с нашего рынка не уйдeт, так как им это невыгодно.

SWIFT — это не платежная система. Ее задачи — создание и поддержание передачи сообщений между финансовыми организациями.