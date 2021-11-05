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🎁 Подарки работникам облагаются НДФЛ и НДС. А если нет письменного договора, то еще и страховыми взносами

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Рубрика НДФЛ
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При безвозмездной передаче подарков организацией своим работникам у работников возникает доход в натуральной форме. С этого дохода надо удержать НДФЛ. Но есть необлагаемый минимум — 4 000 руб. в год.

Все, что свыше этой суммы, облагается НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

Если подарки — это товары, в том числе собственного производства, то возникает еще и НДС.

Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве ценных подарков, являются объектом налогообложения НДС.

Основание для исчисления НДС будет договор дарения, заключенный по нормам ГК.

В соответствии с пунктом 2 статьи 574 ГК в случае, когда дарителем является юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей, договор дарения должен быть совершен в письменной форме.

Подарок по оформленному договору ГПХ не облагается страховыми взносами. Но если письменного договора нет, то подарок дороже 3 тыс. руб. надо обложить взносами. По мнению Минфина, без письменного договора это будет уже выплата в иной форме, в том числе в натуральной, производимая в рамках трудовых отношений.

А что если вместо письменного договора сделать оферту и разместить ее на внутреннем электронном ресурсе организации? На этот вопрос Минфин ответа не дал, потому что это вне его компетенции.

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