ВТБ: Visa и Mastercard за границей не работают, переводы за рубеж закрыты, по России ограничений нет

В банке ВТБ дали информацию по работе сервисов банка после введения санкций. Все карты банка по России работают, средства доступны клиентам полностью, но переводы за границу закрыты, как и возможность расплатиться там картами банка.

ВТБ внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) с максимально возможными ограничениями: активы банка в американской юрисдикции заблокируют, запретят долларовые транзакции, а также исключат проведение любых транзакций с американскими контрагентами.

В банке отметили, что санкции — реальность последних лет.

«У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов. Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе — номинированных в долларах США и евро», — сказали в пресс-службе ВТБ.

Также в ВТБ уточнили, что клиентам доступны их средства в полном объеме, все карты банка продолжают работать. В том числе Visa и Mastercard. Ограничения коснутся использования карт ВТБ за границей, поэтому в банке рекомендовали своим клиентам перед поездкой за рубеж снять наличные.