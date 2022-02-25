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Воинский учет в 2022 году надо вести по-новому

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Рубрика Кадровый учет
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Вести воинский учет должна каждая организация, даже если в штате один военнообязанный или находящийся в запасе.

У воинского учета 2 вида:

  • специальный — для тех, кто в запасе или служит в органах внутренних дел;
  • общий — для всех военнообязанных.
Если у вас такие есть, надо издать приказ об организации учета и согласовать ответственного в военкомате.

Воинский учет ведется для нескольких категорий:

  • призывники;
  • граждане в запасе;
  • женщины с военно-учетными специальностями (медсестра, врач, провизор, картограф и др). ,
Число ответственных за учет зависит от численности сотрудников.

Штат

 Количество ответственных за воинский учет

до 500 человек

 1 человек по совместительству

до 2 000 человек

 1 человек на полную ставку

до 4 000 человек

 2 человека на полную ставку

С 8 января 2022 года начала действовать новая Инструкция по воинскому учету (приказ Минобороны № 700 от 22.11 2021).

Появилась новая форма вместо действовавшей ранее карточки Т-2.

Теперь ее может подписывать не любой кадровый работник, а только тот, кто ведет в вашей компании воинский учет. И он необязательно должен быть работником кадровой службы.

Также карточки теперь надо вести сразу в двух форматах: электронном и бумажном.

Как пояснили эксперты компании BLS, переписку с военкоматом надо регистрировать и хранить отдельно.

В военкомат надо сообщать:

  • о приеме сотрудника;
  • об увольнении;
  • об изменении семейного положения;
  • о рождении ребенка;
  • о получении высшего образования;
  • о смене адреса.
Всего существует 7 видов отчетности, которую надо передавать в военкомат: сведения о гражданах, подлежащих учету, списки сотрудников в возрасте 15-16 лет, оповещения о вызовах и т.д.

Недавно увеличили штрафы за нарушения в воинском учете. Теперь компанию могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, причем за каждого сотрудника.

С проверкой могут прийти и военкомат, и прокуратура.

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