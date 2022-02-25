Воинский учет в 2022 году надо вести по-новому

Вести воинский учет должна каждая организация, даже если в штате один военнообязанный или находящийся в запасе.
У воинского учета 2 вида:Если у вас такие есть, надо издать приказ об организации учета и согласовать ответственного в военкомате.
- специальный — для тех, кто в запасе или служит в органах внутренних дел;
- общий — для всех военнообязанных.
Воинский учет ведется для нескольких категорий:
- призывники;
- граждане в запасе;
- женщины с военно-учетными специальностями (медсестра, врач, провизор, картограф и др). ,
|Штат
|Количество ответственных за воинский учет
|до 500 человек
|1 человек по совместительству
|до 2 000 человек
|1 человек на полную ставку
|до 4 000 человек
|2 человека на полную ставку
Появилась новая форма вместо действовавшей ранее карточки Т-2.Теперь ее может подписывать не любой кадровый работник, а только тот, кто ведет в вашей компании воинский учет. И он необязательно должен быть работником кадровой службы.
Также карточки теперь надо вести сразу в двух форматах: электронном и бумажном.
Как пояснили эксперты компании BLS, переписку с военкоматом надо регистрировать и хранить отдельно.
В военкомат надо сообщать:Всего существует 7 видов отчетности, которую надо передавать в военкомат: сведения о гражданах, подлежащих учету, списки сотрудников в возрасте 15-16 лет, оповещения о вызовах и т.д.
- о приеме сотрудника;
- об увольнении;
- об изменении семейного положения;
- о рождении ребенка;
- о получении высшего образования;
- о смене адреса.
Недавно увеличили штрафы за нарушения в воинском учете. Теперь компанию могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, причем за каждого сотрудника.
С проверкой могут прийти и военкомат, и прокуратура.
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