Налоговики могут прислать требование по сделке из любой инспекции, не только из вашей

Если у компании был общий контрагент с юрлицом или ИП, у которых сейчас проверка — может прилететь требование от любой налоговой, не обязательно от вашей. Бухгалтеры советуют ответить. А эксперт считает, что так требовать — незаконно.

Спрашивает нащ подписчик.

«Ситуация такая: компания в СПб оснащала объект в СПб.оборудование для оснащения закупалось у компании тоже в СПб. Т.е . Вся сделка в одном регионе проведена. И вдруг прилетает требование о предоставлении документов по этой сделке из Марий-Эл. Конечно, документы можно представить. Не жалко, все нормально. Но сам факт! Я возмущена. Можно ли их элегантно отправить?».

В комментариях пояснили, что возможно, компания попала в «линейку проверки». Проверяют компанию или ИП, а у компании автора может с ними быть общий контрагент. И пишут, что это в порядке вещей.

«Это обычная история. Могут запросить и годы раньше на несколько лет, когда переплетались с проверяем лицом или с этим „общим другом“».

Посоветовали ответить и не нервничать.

Прокомментировала Карина Урберг, адвокат-партнёр АБ «Центр Экономической Безопасности»:

«Такой запрос неправомерен, но налоговики считают иначе, позиционируя себя как единый налоговый орган. Минфин хочет внести в НК возможность истребовать документы без привязки к определённой налоговой инспекции, но пока внёс только основные направления на 2022 и плановые 2023-2024. Что подтверждает тот факт, что пока таким образом истребовать документы нельзя. Но тут важен не факт правомерности или неправомерности, а выгодно или нет компании тем или иным образом на него реагировать».