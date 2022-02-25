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ЦБ рекомендует банкам повременить с выплатой дивидендов и бонусов руководителям

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Рубрика Банки
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Центробанк рекомендует банкам перенести выплаты дивидендов и бонусов менеджменту для сохранения финансовой устойчивости.

«Это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость)» - сказано в сообщении ЦБ.

Кроме того, регулятор рассказал о мерах поддержки финансового сектора:

  • вводит послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности;
  • не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности до конца этого года;
  • страховым организациям разрешат установить курсы иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года для расчета обязательных нормативов;
  • временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита;
  • ставки страховых взносов для банков в АСВ снизят до нуля.

О других мерах можно узнать на сайте ЦБ.

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