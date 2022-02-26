🔥 Меняют формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ

Шесть форм отчетности, которую работодатели сдают в ПФР, скоро поменяются. Опубликован проект ПФР.
Поправки внесут в следующие формы:
- СЗВ-ТД;
- СЗВ-СТАЖ;
- ОДВ-1;
- СЗВ-КОРР;
- СЗВ-ИСХ;
- ДСВ-3.
В этих формах слова:
«Наименование должности руководителя»
заменят словами:
«Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)».
ПФР подготовил еще один проект. Он вводит электронную доверенность для сдачи отчетов через представителей.
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