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Подписчики канала «Красный уголок бухгалтера» жалуются на нестабильную работу приложений Газпромбанка, Открытия, Тинькофф

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Рубрика Интернет и IT
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Пользователи телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказывают, что приложения некоторых банков работают через раз.

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Также предлагаем принять участие в опросе нашего канала.

Из-за ограничений сеть Facebook тормозит, и потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» экстренно переехал в Telegram. Рассказываем, как им правильно пользоваться.

Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.

Да, немного непривычно, но привыкнуть можно быстро.

Пользователей в канале уже больше тысячи, постоянно приходят новые.

Приходите в канал, подписывайтесь, задавайте вопросы, общайтесь. Мы о вас не забыли.

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