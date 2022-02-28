Подписчики канала «Красный уголок бухгалтера» жалуются на нестабильную работу приложений Газпромбанка, Открытия, Тинькофф

Пользователи телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказывают, что приложения некоторых банков работают через раз.
Также предлагаем принять участие в опросе нашего канала.
Из-за ограничений сеть Facebook тормозит, и потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» экстренно переехал в Telegram. Рассказываем, как им правильно пользоваться.
Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.
Да, немного непривычно, но привыкнуть можно быстро.
Пользователей в канале уже больше тысячи, постоянно приходят новые.
Приходите в канал, подписывайтесь, задавайте вопросы, общайтесь. Мы о вас не забыли.
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