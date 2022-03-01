Налоговики стали запугивать уголовкой прямо на комиссиях

Налоговики начали включать в протокол комиссии абзац об уголовной ответственности о неуплате налогов. При этом, на сумму недоимки внимания не обращают, хотя ответственность там будет от 15 млн, а такая есть далеко не у всех.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Я так понимаю, УФНС по г. Москве спустило в территориалки указание прописывать страшилку о привлечении к уголовной ответственности в протоколах комиссии».

По его словам, столкнулись с таким в ИФНС №27. Сотрудник налоговой так и не смог внятно объяснить, что этот абзац делает в протоколе и какое отношение налоговая служба имеет к уголовным делам. Сказал только, что такая форма. Требуют предпринимателя уточниться по трем контрагентам.

Заодно автор поста советует бизнесменам не обращать внимания на такой абзац, поскольку уголовная ответственность по налоговому составу начинается от 15 миллионов, а не как в его случае, от 5 347 653 рублей. Неуплату которых еще и доказать надо.