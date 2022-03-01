Мосбиржа отменила торги, в Сбере ипотека по ставке 20%, евро выше 118 рублей. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется 105,4765 руб., евро на отметке 118,0704 руб. Биткоин стоит $43 214,35. Нефть Brent $98,74.
💳 Mastercard заблокировала доступ к системе для ряда банков.
📊 Мосбиржа отменила на 1 марта торги акциями.
📈 Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 20 %.
💱 СПБ биржа сегодня начнет торги иностранными ценными бумагами с 17:00.
💸 Резидентам запретили переводить валюту на иностранные счета.
💰 Золото на отметке $1 905,10 за тройскую унцию.
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