Налоговики не имеют права требовать ОСВ, тем более без указания сделки. Но для компании это повод насторожиться, предупреждает эксперт

Налоговики потребовали КУДиР за три года и заодно оборотно-сальдовые ведомости. Эксперт разъясняет, что требование неправомерно, но компании стоит задуматься — такие запросы означают, что по ней проводят предпроверочный анализ.

Спрашивает наш подписчик.

«Это вообще законно? Требовать за три года КУДиР и оборотки по всем счетам. Что отвечать?».

У кого плохо видно скрин, там написано, что налоговики требуют документы:

книга учета доходов и расходов за 2019, 2020, 2021 годы.

оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 50, 58, 60, 62, 66 ,67, 70, 71, 73, 76 в развернутом виде в разрезе субсчетов, операций, контрагентов, ФИО за периоды с 01.01.2019 г. по 31.12.2019, 01.01.2020 г. по 31.12. 2020 г., и 01.01.2021 г. по 31.12. 2021.

Прокомментировала Карина Урберг, адвокат-партнёр АБ «Центр Экономической Безопасности».

«Такие требования, как правило, налоговая направляет, когда в отношении компании вынесено решение о проведении предпроверочного анализа. Суды давно указывают налоговикам на их неправомерность. Например, 9 ААС в постановлении № 09АП-76715/2021 от 14.12.21г. по делу А40-105384/21 поддержал позицию АС МО, что налоговая по месту учёта не может направить требование по п.2 ст.93.1 НК по собственной инициативе. Только по поручению налоговой, которая проводит мероприятия налогового контроля.

Конечно, это требование неправомерно и на него стоит составить грамотный мотивированный отказ. Но такие письма — „звоночек“ для компании о необходимости проверить и оценить налоговые риски, подготовиться к потенциально возможной выездной проверке».