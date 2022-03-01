SWIFT начнет отключать санкционные банки после получения инструкций

Система SWIFT отключит российские банки, попавшие под санкции, когда получит юридические инструкции. В данный момент обсуждает детали с властями.

«Мы взаимодействуем с властями этих стран, чтобы понять, какие организации будут подпадать под действие новых мер, и отключим их, как только получим юридические инструкции», — сообщили в компании.

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